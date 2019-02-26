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Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol

Samsun’da bir marketten tehdit ile para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 Şubat 2019 Salı 19:43
Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol

Samsun’da bir marketten tehdit ile para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. polise şikayette bulunarak marketine gelen şahısların önce kendisinden 10 bin lira para istediğini, daha sonra da "Sana burada iş yaptırmayız" diyerek silah gösterip iki kerede toplam bin lira parasını aldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili O.A., A.A., H.Ş. ve O.K.’yi gözaltına aldı. O.A.’nın evinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen şahıslar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:43
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