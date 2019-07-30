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Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanmasında 6 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:51
Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanmasında 6 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs’a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14’ü muazzaf, 1’i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 15 şahıstan 9’u dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren askerler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 6 zanlı da Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:51
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