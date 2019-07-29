0553 313 94 23

Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması operasyonunda 9 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14’ü muazzef 1’i malülen emekli 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması operasyonunda 9 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14’ü muazzef 1’i malülen emekli 15 rütbeli asker gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs’a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14’ü muazzaf, 1’i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 15 şahıstan 9’u bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren askerler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.6kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert cevap!
    1. KKTC'den Yunanistan Başbakanı..
    2. "Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40..
    3. Türkiye'yi heyecanlandıran yerli motor..
    4. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam..
    5. Altının kilogramı 257 bin 100 liraya..
    6. Yunanistan’ın çiçeği burnunda..
    7. Fındık üreticilerine “Mahsulü erken..
    8. AB mahkemesinden nükleer santral kararı
    9. Umurlu’da hayvan satış alanı açılacak
    10. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 4..
    11. Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar..
    12. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    13. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    14. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    15. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    16. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    17. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    18. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    19. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    20. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’