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Samsun’da FETÖ’den 9 komiser yardımcısı adliyede

Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 9 komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi.

19 Şubat 2019 Salı 10:22
Samsun’da FETÖ’den 9 komiser yardımcısı adliyede

Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 9 komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli ’FETÖ’ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 komiser yardımcısı, geçen Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 komiser yardımcısı da ’silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:22
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