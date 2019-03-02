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Samsun’da evlenme azaldı, boşanma arttı

2018 yılında Samsun’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalarak 9 bin 6’ya düştü.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:58
Samsun’da evlenme azaldı, boşanma arttı

2018 yılında Samsun’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalarak 9 bin 6’ya düştü. Boşanma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak artarak 2 bin 128’e yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "2018 yılı Samsun’da evlenme ve boşanma istatistikleri” konusunda açıklama yaptı. Açıklamaya göre; 2018 yılında Samsun’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalarak 9 bin 6’ya düştü. Türkiye genelinde ise Samsun 9 bin 6 çift ile 16’ncı sırada yer aldı.



İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı Samsun’da 2,6


2018 yılı verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı Samsun’da erkekler için 27,3 ve kadınlar için 24,7. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 2,6 oranında.



2018 yılında Samsun’da 2 bin 128 çift boşandı


2018 yılında Samsun’da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 2 bin 128’e yükseldi. Türkiye genelinde ise Samsun 2 bin 128 çift ile 19’uncu sırada yer aldı.



Samsun’da boşanmaların yüzde 33,7’sinin evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti


2018 yılında Samsun’da boşanmaların yüzde 33,7 ’si evliliğin ilk 5 yılı içinde, 30,6’sı ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti. Samsun’da en yüksek boşanma erkeklerde 434 boşanma ile 35-39 yaş grubunda, kadınlarda ise 401 boşanma ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:58
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