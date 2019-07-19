Samsun'da eşini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde eşini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşi Ayla T. ile tartışan Mevlüt T, Fevzi Çakmak Mahallesi Mercan Sokak'ta yürüyen eşine tüfekle ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ayla T, Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Saldırgan ise Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.



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