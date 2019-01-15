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Samsun'da eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

15 Ocak 2019 Salı 17:14
Samsun'da eşini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Hasköy Mahallesi'nde yaşayan T.Y. (22) ile eşi Ö.Y. (25) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y, karısı Ö.Y'yi darbetti. 112 acil servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.Y. tedavi altına alındı.

Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:14
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