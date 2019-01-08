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Samsun'da eğitime kar engeli

Canik ilçesindeki bazı okullar ile Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi

08 Ocak 2019 Salı 10:00
Samsun'da eğitime kar engeli

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesindeki bazı okullar ile Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda, etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Canik ilçesinde Gökçepınar, Başalan Cumhuriyet, Hacı Naipli, Düzardıç, Gödekli ilkokulları ile Başalan Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Tuzaklı İlkokulu ve Ortaokulu, Başkonak İlkokulu ve Ortaokulu, Dereler İlkokulu ve Ortaokulu, Demirci İlkokulu ve Ortaokulunda bugün eğitim yapılmayacak.

Vezirköprü ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:00
  1. kar tatili
  2. Okul
  3. Samsun

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