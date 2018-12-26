Samsun'da eğitime kar engeli

SAMSUN (AA) - Samsun'un 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışının yoğun olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime yarın ara verilecek.