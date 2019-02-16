Samsun’da “Doğa Dostu” kampanya

Samsun ve çevresinin alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, doğa dostu kampanyasıyla, 150 TL ve üzeri alışverişe bez çanta hediye ediyor.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), başlattığı doğa dostu kampanya kapsamında, hafta içi aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine bir adet bez çanta hediye ediyor.

Gerek insan sağlığı ve gerekse doğaya verdiği zarar nedeniyle naylon poşetlerin hayattan çıkmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara destek olan Piazza, bu konuda anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdi.

Piazza AVM, hafta içi günlerde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine bir adet doğa dostu bez çanta hediye ediyor. AVM içindeki mağazalardan hafta içi aynı gün içinde yaptıkları alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvuran ziyaretçilere hediye bez çantaları anında veriliyor. Kampanyaya katılım için ücretsiz bir üyelik uygulaması olan Piazza Club üyelik başvuru formunu doldurmak gerekiyor.

Kampanyaya büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, şık bir çanta ile ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra doğanın korunmasına da katkı sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.