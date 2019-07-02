Samsun'da denize giren kişi boğuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. Niğde'de yaşayan Serkan Önder, oğlu Egemen ve amcası Kenan Önder ile birlikte geldiği Atakum ilçesindeki Çatalcam mevkisinde bulunan plajdan denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişi, durumu farkeden vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Kenan Önder kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Serkan ve Egemen Önder'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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