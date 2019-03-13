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Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmış, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 5 şüpheli daha Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
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