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Samsun’da DEAŞ’tan 4 zanlı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12 Mart 2019 Salı 11:37
Samsun’da DEAŞ’tan 4 zanlı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanmış, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 4 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

Gözaltındaki 5 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:37
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