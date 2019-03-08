Samsun'da DEAŞ üyesi bir kişi tutuklandı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.H.A, M.H.A. ve J.M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Samsun'da üç gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.