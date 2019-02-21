Samsun’da DEAŞ şüphelisi 8 yabancı serbest

Samsun’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2’si mahkemece adli kontrol şartıyla, 6’sı ise savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında olayla ilgili 7’si Irak ve 1’i Ürdün uyruklu toplam 8 zanlı gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1’i Ürdün ve 5’i Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 Irak uyruklu şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.