Samsun’da DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e çıktı Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8’e çıktı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8’e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında olayla ilgili 5’i Irak uyruklu, 1’i Ürdün uyruklu 6 zanlıyı gözaltına almıştı. Soruşturmayı derinleştiren TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu 2 şahsı daha gözaltına aldı ve gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

TEM Şube Müdürlüğündeki 8 zanlı gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ek gözaltı verilen 8 DEAŞ şüphelisi daha sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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