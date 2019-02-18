0553 313 94 23

Samsun’da DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e çıktı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8’e çıktı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:48
Samsun’da DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e çıktı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyrukluların sayısı 8’e çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili bazı adreslere operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında olayla ilgili 5’i Irak uyruklu, 1’i Ürdün uyruklu 6 zanlıyı gözaltına almıştı. Soruşturmayı derinleştiren TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu 2 şahsı daha gözaltına aldı ve gözaltı sayısı 8’e yükseldi.


TEM Şube Müdürlüğündeki 8 zanlı gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ek gözaltı verilen 8 DEAŞ şüphelisi daha sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kişilere ’Önce ailene yetiş’ uyarısı
    1. Kişilere ’Önce ailene yetiş’ uyarısı
    2. IKBY Parlamentosu Başkan..
    3. PAÜ’de öğrenim gören yabancı..
    4. İsrail'den skandal karar! Mescid-i..
    5. Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis..
    6. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat..
    7. İnegölspor play-off’u sonuna kadar..
    8. Açe Savaşı’nın sosyolojik etkileri..
    9. Afrin’de görevli uzman onbaşı şehit..
    10. AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı..
    11. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    12. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    13. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    16. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    17. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    18. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    19. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    20. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    21. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    22. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    23. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    24. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    25. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    26. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    27. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    28. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    29. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    30. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!