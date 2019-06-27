Samsun'da DEAŞ operasyonu Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İlkadım ilçesi Hürriyet ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu M.S.M.T. ve A.A.R.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılıktaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi. Zanlılar, 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.