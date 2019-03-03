Samsun'da DEAŞ operasyonu
İki ilçede 25 adrese eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye vatandaşı 24 zanlı gözaltına alındı03 Mart 2019 Pazar 18:25
SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
İki ilçede 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
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