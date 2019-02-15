Samsun'da DEAŞ operasyonu
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı15 Şubat 2019 Cuma 09:23
SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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