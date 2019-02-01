Samsun'da DEAŞ operasyonu Yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu S.J.M.M, I.A.M.A. ve Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı. Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.



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