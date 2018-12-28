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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı

28 Aralık 2018 Cuma 09:05
Samsun'da DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:05
  1. Samsun
  2. terör örgütü DEAŞ
  3. Terörle Mücadele Şubesi

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