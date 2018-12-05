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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:06
Samsun'da DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu K.A.H. gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheli, emniyete götürüldü.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:06
  1. Samsun
  2. terör örgütü DEAŞ
  3. Terörle Mücadele Şubesi

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