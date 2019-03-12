Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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