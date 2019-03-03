Samsun’da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Irak uyruklu oldukları ileri sürülen 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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