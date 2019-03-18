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Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler, tütün ve dolu makaronla yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:33
Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler, tütün ve dolu makaronla yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçak içki ve tütün mamulleri üretimi ve ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir iş yeri ve depoya baskın düzenlendi.


Yapılan baskında gümrük kaçağı bin 710 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 3 bin adet cinsel içerikli kapsül, 324 adet cinsel içerikli çikolata, 504 adet cinsel içerikli içecek, 24 adet 100 gramlık paketlerde bandrolsüz nargile tütünü, 68 kilo sigara filtre süngeri, 3 bin 60 adet doldurulmuş makaron sigara, 760 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı 5 bin 504 kutu 200’lük paketler halinde boş makaron, 2 bin 264 paket içinde 865 kilo kıyılmış tütün, 200 kilo kıyılmış açık tütün, 1 adet sıcak hava tabancası (bandrol yapıştırmada kullanılan), 2 adet bandrol yapıştırıcı yapışkan madde ve 247 adet orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi İ.Y. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:33
  1. doğa

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