Samsun’da cenaze aracına çarpan tırın karşı şeride geçme anının görüntüsü ortaya çıktı Samsun’da tırın cenaze aracına çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun’da tırın cenaze aracına çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 5. kilometresi Çivril mevkisinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Deniz (45) yönetimindeki 61 K 11021 çekici ve 61 K 10833 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpıp daha sonra karşı şeride geçti. Tır, Atıf Yıldırım’ın (47) kullandığı 06 KB 4927 plakalı Ankara’dan Giresun’a cenaze götürüp geri dönen Ankara Keçiören Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada tır sürücüsü İlyas Deniz ile cenaze aracının sürücüsü Atıf Yıldırım yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın yoldan çıkıp karşı şeride geçtiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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