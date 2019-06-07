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Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da bir büfe sahibi kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

07 Haziran 2019 Cuma 04:18
Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da bir büfe sahibi kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeci H.A. kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.’yü (42) tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 04:18
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