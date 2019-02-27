Samsun’da bonzai ile yakalanan gence 18 yıl 9 ay hapis Samsun’da bonzai ile yakalanan bir şahıs yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da bonzai ile yakalanan bir şahıs yargılandığı mahkemece 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2018 yılı Şubat ayında İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde C.Y.nin (28) üst aramasında ve evinde bonzai ele geçirdi. C.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan C.Y., 18 yıl 9 ay hapis, ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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