Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

1 Temmuz arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında rakamları açıklarken, kentte 1 ayda 116 bin 285 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı belirtildi.

Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında birçok suç unsuruna rastlandı.

Önleyici polislik hizmetleri kapsamında Samsun’da 1 ayda 116 bin 285 kişinin GBT kaydı soruldu (Polcep+Utp). 325 aranan şahıs yakalandı. 94 bin 246 araç kontrol edildi. 31 aranan (Çalıntı-Yakalamalı-Hacizli) araç yakalandı. 745 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapıldı. 29 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 9 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkı tabanca, 131 adet kesici ve delici alet, 134,49 gram esrar maddesi, 1339,62 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 8,5 gram skank maddesi, 145 kök kenevir, 321 adet ectacy (uyarıcı hap), 6,4 gram kokain, 2 bin 622 adet sentetik ecza, 42,19 gram metanfatamin, 6 bin 716 paket kaçak sigara, 1 adet sahte 100 TL’lik banknot, 35 litre kaçak içki, 10 adet kaçak cep telefonu, 3 adet sahte nüfus cüzdanı ve 2 adet sürücü belgesi ele geçirildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 12 şüpheli şahıstan 1’i tutuklanırken, 3 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulandı, 8 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edilmektedir.”