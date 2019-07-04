0553 313 94 23

Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

1 Temmuz arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında rakamları açıklarken, kentte 1 ayda 116 bin 285 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı belirtildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
Samsun’da bir ayda 116 bin 285 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

1 Temmuz arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında rakamları açıklarken, kentte 1 ayda 116 bin 285 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı belirtildi.


Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında birçok suç unsuruna rastlandı.


Önleyici polislik hizmetleri kapsamında Samsun’da 1 ayda 116 bin 285 kişinin GBT kaydı soruldu (Polcep+Utp). 325 aranan şahıs yakalandı. 94 bin 246 araç kontrol edildi. 31 aranan (Çalıntı-Yakalamalı-Hacizli) araç yakalandı. 745 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapıldı. 29 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 9 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkı tabanca, 131 adet kesici ve delici alet, 134,49 gram esrar maddesi, 1339,62 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 8,5 gram skank maddesi, 145 kök kenevir, 321 adet ectacy (uyarıcı hap), 6,4 gram kokain, 2 bin 622 adet sentetik ecza, 42,19 gram metanfatamin, 6 bin 716 paket kaçak sigara, 1 adet sahte 100 TL’lik banknot, 35 litre kaçak içki, 10 adet kaçak cep telefonu, 3 adet sahte nüfus cüzdanı ve 2 adet sürücü belgesi ele geçirildi.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 12 şüpheli şahıstan 1’i tutuklanırken, 3 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulandı, 8 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakıldı.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edilmektedir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    1. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    2. TBMM Dışişleri Komisyonu
    3. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    4. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    5. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    6. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    7. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    8. Hatayspor’da Bobo sesleri
    9. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    10. Resmen duyurdular! Galatasaray'dan..
    11. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    12. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    13. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    14. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    15. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    16. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    17. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    18. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    19. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    20. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’ne kavşak
    21. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    22. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    23. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    24. Bozcaada’da yat yangını
    25. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    26. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    27. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    28. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    29. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    30. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”