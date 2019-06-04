Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ç. (29) sağ bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kendisi giden İ.Ç. tedavi altına alındı. İ.Ç. kendisini bıçaklayanı tanımadığı söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.