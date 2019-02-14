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Samsun’da bebeklere en fazla Zeynep ve Ömer Asaf isimleri verildi

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14 Şubat 2019 Perşembe 16:56
Samsun’da bebeklere en fazla Zeynep ve Ömer Asaf isimleri verildi

Samsun’da kız bebeklere en fazla Zeynep, erkek bebeklere ise en fazla Ömer Asaf ismi verildi


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü “Türkiye ve TR83 Bölge (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) İlleri En Popüler Bebek İsimleri 2018” konusunda bilgilendirme yaptı.



Türkiye’de en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf


Kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Ebrar ve Eylül olurken erkek bebeklerde Yusuf’tan sonra en popüler isimler Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu.



Samsun’da kızlarda Zeynep, erkeklerde Ömer Asaf ismi ilk sırada yer aldı


Samsun’da kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok Zümra, Asel, Defne ve Elif isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf’tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Yusuf, Ali Asaf ve Alparslan oldu.



Tokat’ta en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Eymen oldu


Tokat’ta, kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok Elif, Zümra, Hiranur ve Eylül isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklerde ise Eymen’den sonra en çok verilen isimler Yusuf, Ömer Asaf, Ertuğrul ve Miraç oldu.



Çorum’da kızlarda Zeynep, erkeklerde Ömer Asaf en çok tercih edilen isimler oldu


Çorum’da, kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok Elif, Defne, Ebrar ve Zümra isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf’tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Emir, Yusuf ve Miraç oldu.



Amasya’da en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Ömer Asaf oldu


Amasya’da, kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok Defne, Asya, Elif ve Ebrar isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf’tan sonra en çok verilen isimler Yusuf, Eymen, Miraç ve Ertuğrul oldu

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:56
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