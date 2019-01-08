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Samsun'da batan gemi

Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişiden 2'sinin cesedi bulundu

08 Ocak 2019 Salı 14:32
Samsun'da batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemide kayıp olan 4 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp 2 mürettebatın bulunması için arama faaliyetlerine devam ediliyor.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden dün sabah, geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti yürütülmüştü.

Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, 2'sinin ise cesedi bulunmuştu. Kayıp 4 kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:32
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