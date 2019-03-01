0553 313 94 23

Samsun’da aranan şahıslara operasyon: 28 gözaltı

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 10:43
Samsun’da aranan şahıslara operasyon: 28 gözaltı

Samsun il genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Y., kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.B., yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.R.P., yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E., silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A., uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.B., görevi yaptırmak için direnme suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.K., silah suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan M.İ., hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.G., silah suçundan 5 ay hapis cezası bulunan F.E. ile mahkemece ifadesi olduğu için aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.


Samsun’un dış ilçelerinde ise aynı anda polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 16 zanlı daha gözaltına alındı. Samsun il genelinde toplam 28 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.


Samsun merkez ilçede gözaltına alınan 12 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Özen: "CHP’deki çekişmeye bizi alet etmesinler"
    1. AK Partili Özen: "CHP’deki çekişmeye..
    2. Yaşar Güler Alman mevkidaşıyla görüştü
    3. Kepez’in Sosyal Yardımlaşma Merkezi..
    4. Kayserispor-Beşiktaş 46. Randevuda
    5. Uluslararası organizasyonların adresi..
    6. KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    8. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    9. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    12. Başkan Ataç Makina Ve İnşaat..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    14. Peru'da şiddetli deprem!
    15. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    16. Peru, 7.1 ile sallandı
    17. Somali'deki bombalı saldırı
    18. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    19. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    20. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!