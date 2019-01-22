Samsun'da "anaokulu servisinde çocuğun unutulduğu" iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir anaokulu öğrencisinin servis minibüsünde unutulduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D. (4), 16 Ocak'ta annesi Gülnür D. tarafından öğle saatlerinde servis görevlisine teslim edildi.

Servis aracının görevlisi, çocuğu alarak okula hareket etti. Okula ulaşan servis minibüsünde bulunan çocuklar indirildi ancak R.D. araçta unutuldu.

Yaklaşık 5 saat araçta kalan çocuk, servis görevlisinin okul çıkışında çocukları alacağı sırada fark edildi. Görevliler, servis aracıyla R.D'yi annesi Gülnür D'ye götürüp, özür diledi.

Anne Gülnür D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta çocuğunun her zamanki gibi akşam saat 18.00 sıralarında eve getirildiğini söyledi.

Bu sırada servisteki yardımcı personelin kendisinden özür dilediğini ancak niye özür dilediğinin ilk anda farkına varamadığını belirten Gülnür D, "Servis görevlisinin evin adresini unutmuş olabileceğini düşünerek olayı anlamadım ama çocuğumda titreme vardı. Elleri buz kesmişti ve altını ıslatmış. O an hemen eve götürmek istedim. Daha sonra işin ciddiyetini fark ettik ve hemen karakola gittik, şikayetçi olduk." ifadesini kullandı.

Halen olayın şokunu yaşadığını dile getiren Gülnür D, şunları kaydetti:

"Serviste sürücü ile yardımcı personel bulunuyor. Yardımcı personel bana o gün rahatsız olduğunu belirterek, 'Gaflete geldim, unuttum' açıklaması yaptı. Bu gaflete gelecek bir durum değil. Burada hayat söz konusu. Maalesef çok acı sonuçlarla biten emsalleri var. Hiç fark etmemişler, demekki hiç servisi kontrol etmiyorlar. Çok önemli bir iş yaptıklarının farkında değiller. Her şey olabilirdi. Allah'a şükrediyoruz. Olaydan rahatsısız ama emsallerini bildikten sonra halimize şükrediyoruz."

Öte yandan R.D'nin ailesinin şikayeti üzerine geçen hafta servis aracının şoförü ile yardımcı görevlinin ifadesinin alındığı öğrenildi.



