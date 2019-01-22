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Samsun'da "anaokulu servisinde çocuğun unutulduğu" iddiası

Milli Eğitim Bakanlığınca, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulması olayına ilişkin idari soruşturma başlatıldı - Bakanlık, servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulundu

22 Ocak 2019 Salı 15:57
Samsun'da "anaokulu servisinde çocuğun unutulduğu" iddiası

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulması olayına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

MEB'den "Samsun Atakum ilçesinde bir çocuğun anaokulu servisinde unutulduğu" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu olay ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:57
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