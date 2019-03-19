Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği toplantısı yapıldı

Samsun’da 23 akademik odanın katılımıyla “Samsun Akademik Odalar Birlikteliği” toplantısı yapıldı.

Samsun’da örgütlenmesi bulunan 23 kuruluş, tüm çalışmalarını Samsun Akademik Odalar Birlikteliği çatısı altında toplayarak duyurmayı kararlaştırıldı. Birliktelik kapsamında Samsun Eczacı Odası Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Samsun’da bulunan tüm akademik meslek kuruluşları birliktelik mesajı verdi.

Toplantıda konuşan Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Samsun’da bir örgütlenmesi bulunan akademik eğitim almış, kanunla kurulmuş meslek örgütleri/odaları veya bu kuruluşların temsilcilikleri bulunan 23 meslek kuruluşu olarak kurulduğumuz tarihten itibaren kendi mesleki konularımızda çalışma ve etkinlikler yapmaktayız. Bunun yanında yurdumuzun, ilimizin sağlık ve sosyal kültürel yapısının daha iyi bir geleceğe ulaşmasını sağlamak amacıyla da birikimlerimizi yetkililer ve kamuoyuyla paylaşmaktayız. Şimdi bu çalışmalarımızı ‘Samsun Akademik Odalar Birlikteliği’ adı altında yapacağımız toplantılarda birlikte tartışarak daha verimli hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak Samsunumuza faydalı hizmetler üretmek, şehrimizi bir dostluk ve kardeşlik anlayışı ile kaynaşmış bir kent kültürüne ulaştırmak, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacındayız” dedi.

Birlikteliğin ortak amacının Samsun olduğunun altını çizen Karacan, şunları söyledi:

“Samsun Akademik Odalar Birlikteliği’nin verimli, etkin ve saygın bir birliktelik olarak Samsun kamuoyunca tanınmasını sağlamak, merkezi ve yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, Samsunumuzdaki üniversiteler ve demokratik kitle örgütleriyle, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunmak, Samsun Akademik Odalar Birlikteliği’ni oluşturan örgütlerin/odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması ve aralarındaki koordinasyona destek vermek, ortak çalışmalar yaparak kamuoyunun oluşumunu ve bilgilenmesini sağlamak ana hedeflerimizdir. İlimizde bulunan kanunla kurulmuş tüm akademik meslek kuruluşları olarak ’Samsun Akademik Odalar Birlikteliği’nin şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkıları olacağına inancımız tamdır. Hepimiz için bereketli sonuçlar getirmesi için daha çok çalışacağız. Samsunumuza hayırlı uğurlu olsun.”

Toplantıya Samsun Barosu, Samsun Noter Odası, Samsun Eczacı Odası, Samsun Tabip Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası, Samsun Veteriner Hekimleri Odası, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Samsun Mimarlar Odası, Samsun Bilgisayar Mühendisleri Odası, Samsun Çevre Mühendisleri Odası, Samsun Elektrik Mühendisleri Odası, Samsun Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Samsun İnşaat Mühendisleri Odası, Samsun İç Mimarlar Odası, Samsun Jeofizik Mühendisleri Odası, Samsun Jeoloji Mühendisleri Odası, Samsun Kimya Mühendisleri Odası, Samsun Maden Mühendisleri Odası, Samsun Makina Mühendisleri Odası, Samsun Orman Mühendisleri Odası, Samsun Peyzaj Mühendisleri Odası, Samsun Şehir Plancıları Odası ile Samsun Ziraat Mühendisleri Odası başkanları ve temsilcileri katıldı.