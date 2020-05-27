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Korona Virüs

Samsun’da 9 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, filyasyon çalışmaları başladı

Samsun’da bayramın son günü 9 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, filyasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:13:00 -
Samsun’da 9 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, filyasyon çalışmaları başladı

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, 9 yeni pozitif vaka tespit edildi. Kentte filyasyon taraması çalışmaları başlatıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı ve sosyal mesafe vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde ilimizde maalesef 9 yeni pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Virüs hala aramızda ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreç, asla rehavete neden olmamalı. Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanımına, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim” denildi.

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