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Samsun’da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Alaçam ve Bafra ilçelerine yapılan operasyonda 575 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili ise 1 kişi tutuklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
Samsun’da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Alaçam ve Bafra ilçelerine yapılan operasyonda 575 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili ise 1 kişi tutuklandı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Alaçam ilçesinde N.K.’nın kendisine ait bahçede yasa dışı kenevir ekimi yaptığını, Bafra ilçesinde ise A.Y. ve H.K.’nın ise söz konusu kenevir ekimi ile bağlantılı olduğunu tespit edildi. Şahıslara ait 1‘i Alaçam’da, 2’si Bafra’da olmak üzere 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlenip arama gerçekleştirildi.



1 kişi tutuklandı


Arama neticesinde boyları 50 santimetre ila 2 metre arasında değişen 575 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği ve 1 adet bitki sulamada kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan A.Y. ve N.K. ifadesinin alınması sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.K. ise tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:42
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