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Samsun’da 5 yılda bin 577 bina riskli bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında son 5 yılda bin 577 binada, 3 bin 340 konutta ve 889 iş yerinde risk tespit edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
Samsun’da 5 yılda bin 577 bina riskli bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında son 5 yılda bin 577 binada, 3 bin 340 konutta ve 889 iş yerinde risk tespit edildi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Samsun’da 2013 yılında başlatılan alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamsında 2013 ve 2016 yılları arasında bin 212 binada, 2 bin 432 konutta, 718 iş yerinde, 2017 yılında 251 binada, 516 konutta, 128 iş yerinde, 2018 yılında ise 114 binada, 412 konutta, 43 iş yerinde risk tespit edildi.



12 milyon lira kira yardımında bulunuldu


5 yıllık süreçte ise toplamda bin 577 binada, 3 bin 340 konutta ve 889 iş yerinde risk tespit edilirken bu yapıların yüzde 90’ı gerekli prosedürlerin ardından yıkıldı ve yenisi yapıldı. Yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 yıllık süreçte 12 milyon 760 bin 569 lira kira yardımında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
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