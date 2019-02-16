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Samsun’da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun’da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:57
Samsun’da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun’da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent mevkisinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın karıştığı kazada araçlardan biri refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçip başka bir otomobil ile çarpıştı. Aynı yöne giden diğer araçlar da yoldan çıkıp diğer araçlarla çarpıştılar. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:57
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