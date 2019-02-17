0553 313 94 23

Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun’da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

17 Şubat 2019 Pazar 13:36
Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun’da piyasaya sürmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a kokain getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı H.A.Ç. ve A.Y.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların içinde bulunduğu araçta 27,15 gram kokain maddesi, 68,28 gram amanyok, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ç. ve A.Y. ile Ç.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya’da torbacı suçüstü yakalandı
    1. Alanya’da torbacı suçüstü yakalandı
    2. Hazine yarın ihale düzenleyecek
    3. Gürbulak Sınır Kapısı’nda 25 kilogram..
    4. Cumhur İttifakı adayları Ilgın ve..
    5. Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan..
    6. E. Yeni Malatyaspor’dan VAR açıklaması
    7. Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen..
    8. Başkentte atlı cirit heyecanı sona erdi
    9. İran'dan intikam yemini! 'Maalesef..
    10. Alman askeri gemisi Sarayburnu’na..
    11. 55. Uluslararası Münih Güvenlik..
    12. Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı
    13. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    14. PKK’nın 14 yıl önceki Kuşadası..
    15. FETÖ baskınında ele geçirildi! Bakın..
    16. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    17. Bingöl’deHuzur uygulaması
    18. "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK..
    19. Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli..
    20. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    21. Gercüş’te umre ödüllü Siyer Sınavı..
    22. Binali Yıldırım: “Fatih’i eski..
    23. Özakcan; "Kapımız, herkese açık"
    24. Engelli Sanat Akademisi ile engelleri..
    25. Merasim Sokak şehitleri anıldı
    26. Tanzim için Niğde’den günde 6 kamyon..
    27. Balıkçıların tezgahları boş kaldı,..
    28. Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş..
    29. YÖK, üniversitelerde dijital dönüşüm..
    30. ANALİZ - Fransa'nın "sarı yelekliler"..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi