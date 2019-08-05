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Samsun’da 263 litre kaçak içki ele geçirildi

31 Temmuz tarihleri arasında 263 litre kaçak içki ele geçirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:47
Samsun’da 263 litre kaçak içki ele geçirildi

31 Temmuz tarihleri arasında 263 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca 147 bin 663 kişinin GBT kaydı sorgulanırken aranan 389 şahıs da yakalandı.


Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında, 147 bin 663 kişinin GBT kaydı sorulmuş (Polcep+Utp), 389 aranan şahıs yakalanmış, 27 bin 850 araç kontrol edilmiş, 750 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmış, 24 Adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 17 adet av tüfeği, 15 adet kurusıkı tabanca,126 adet kesici ve delici alet, 22.815 gram esrar maddesi, 1.912 gr bonzai, 360 kök kenevir, 6096 adet ekstazi (uyarıcı hap), 109,63 gram kokain, 1609 adet sentetik ecza, 0,8 gr eroin, 180 paket kaçak sigara, 263 litre kaçak içki, 34 paket kaçak çay, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kaçak tarihi eser, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirilmiştir” denildi.



FETÖ’den iki şüpheli tutuklandı


Açıklamada ayrıca, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 57 şüpheli şahıstan 2 şüpheli şahıs tutuklanmış, 37 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 17 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakılmış,1 şüpheli şahıs firar olarak aranmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:47
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