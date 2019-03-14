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Samsun’da 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:41
Samsun’da 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.


14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları Anıt Park’ta gerçekleştirildi. Anıta sırayla, OMÜ Tıp Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Tabip Odası, 6. Bölge Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası ve Türk Sağlık-Sen’in çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



“Sağlıkta şiddete karşı özel bir duyarlılık gerekiyor”


Daha sonra açıklamalarda bulunan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Türkiye’de sağlık sektörünün iyi durumda olmadığını dile getirerek, “Bizim sağlık hizmeti verebilmemiz için bize uygun ve güvenli ortamda çalışmalıyız. Sağlık çalışanı mutlu olmazsa karşılarındaki insanlara ellerinden geleni yapacaktır ama faydalı olamaz. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre günde ortalama 30 beyaz kod veriliyor. Ne yazık ki bunu azaltamıyoruz. Bu alana özel bir duyarlılık gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:41
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