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Samsun'da "100'üncü yıl" etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı münasebetiyle çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz"- "Bir sonraki 100. yıl çerçevesinde de önemli izler bırakarak, gençlerimizi, çocuklarımızı bu noktada daha bilinçli şekilde donatacağımız çok anlamlı bir hazırlık içerisindeyiz"- "Biz ülke olarak sandığa gitme noktasında pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika'dan çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizi ve çoğulculuk anlayışımızı sorgulayanlara en güzel, en somut örnektir"

15 Mart 2019 Cuma 23:07
Samsun'da "100'üncü yıl" etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor


SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı münasebetiyle çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklerin belirlenmesi noktasında Samsun Valiliğinin düzenlediği koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

Koordinasyon kurulunda 100'üncü yıl hazırlıklarını önemli bir aşamaya getirdiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı münasebetiyle çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu hazırlıklar, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli. Hazırlıkları bir aşamaya getirdik. İnşallah dolu dolu bir kutlama ve etkinlikler geçiririz. Bir sonraki 100'üncü yıl çerçevesinde de önemli izler bırakarak, gençlerimizi, çocuklarımızı bu noktada daha bilinçli şekilde donatacağımız çok anlamlı bir hazırlık içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birlikte yapacakları pek çok çalışma olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençlerimizle ilgili, sanat, spor, kültür ve eğitim camiamızla ilgili çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Bu noktada destekleri, katkıları ve himayeleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Yıl içerisinde çok güzel etkinlikleri aşama aşama hep birlikte yaşayacağız. Özellikle 19 Mayıs haftasında da daha yoğunluklu bir programı hep birlikte icra edeceğiz. Bu kutlamaların ülkemiz, gençlerimiz ve yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gençlerle Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda buluşan Bakan Kasapoğlu, gençlere çok değer verdiklerini kaydederek şöyle konuştu.

"Hem seçme hem de seçilme yaşını Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı duruşu sayesinde çok erken yaşlara indirdik. Bu da bizim gençlere verdiğimiz önemi ve değeri gösteriyor. Bizler bundan sonra görevlerimizi sizlere devredeceğiz. Sizler bundan sonraki Türkiye'nin yöneticilerisiniz, liderlerisiniz, iş adamlarısınız, iş kadınları, bilim adamlarısınız. Dolayısı ile yaptığımız ve yapacağımız her şey sizler için. İllerimizi ziyaret ettiğimizde gençlik buluşması yapıyoruz. Seçim sürecinde bunu 'demokrasi buluşması' olarak isimlendirdik. Bunun da şöyle bir hikayesi var. Bu yıl 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. Bu vesile ile sizler demokrasinin katılımcı misyonu gereği sandığa oy kullanacaksınız. Demokrasinin en önemli durumlarından biri katılım durumu. Biz ülke olarak sandığa gitme noktasında pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika'dan çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizi ve çoğulculuk anlayışımızı sorgulayanlara en güzel, en somut örnektir. Bizim demokrasimizi kimsenin sorgulama hakkının olmadığının örneğidir. Bu anlamda siz gençlerimizden bir kısmı bu armoniye eşlik edeceksiniz, ben şimdiden sizleri tebrik ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, ardından gençlerin sorularını cevapladı.

Gençlere Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını hediye eden Bakan Kasapoğlu, gençlere kitabı mutlaka okumalarını ve ellerinin altından ayırmamalarını tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:07
  1. 100. yıl
  2. 19 Mayıs 1919
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Samsun

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