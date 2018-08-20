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Samsun'da 100 kişi birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkköy ilçesinde esnaflar ile kimliği belirsiz kişiler arasında kavga çıktı. 100 kişinin karıştığı kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Silahların da patladığı kavgada 10 kişi darp sonucu yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:50
Samsun'da 100 kişi birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Olay, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan esnaflar ile kimliği belirsiz kişiler arasında kavga meydana geldi.

ETRAFA ATEŞ AÇTILAR

Yaklaşık 100 kişinin kavgaya dahil olması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Çevrede bulunan dükkanlar çıkan kavga nedeniyle adeta yağma edilirken, kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalar ile saldırdı. Kavgada bir grup kurusıkı tabanca ile defalarca ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca süren kavga polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte son bulurken, durumu ağır olan 1 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Büyük kavgada toplam 10 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay yerinde çalışma başlatan polis, kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:50
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