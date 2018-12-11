THY- Euroleague
0553 313 94 23

Samsun'da 10 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın tutuklandı

11 Aralık 2018 Salı 16:49
Samsun'da 10 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde girdiği evden 10 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'nde yaşayan Irak uyruklu Rageed Hazım Mohammed Q. evindeki 10 bin dolarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri evin kapısının "dil düşürme" diye tabir edilen yöntemle açılarak içeri girildiğini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler belirledikleri şüpheli Minnoş Y'yi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:49
  1. dil düşürme
  2. HIRSIZLIK
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
  4. İlkadım
  5. Samsun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Dere kenarında ölü bulunan genç..
    3. "İsrail ile Hizbullah'ın savaşma..
    4. PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    5. Kaybolan hayvanlarını arayan çoban..
    6. "Bahaettin Karakoç'un şiirleri..
    7. AK Parti Bolu ilçe belediye başkan..
    8. Esed karşıtları hakkında "gıyabi idam"..
    9. TFF'den Altuğ Verdi için başsağlığı..
    10. 4 öğretim üyesi FETÖ'den gözaltında
    11. Altın fiyatları
    12. Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları..
    13. Senegal'de cumhurbaşkanı adaylığı..
    14. İsrail'den Filistinlilerin cezalarında..
    15. "İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu"
    16. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    17. Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2..
    18. "Ticaretteki kısıtlamalara karşı..
    19. Mahkeme başkanından ifadesini..
    20. İYİ Parti'de Çolak adaylığını açıkladı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var