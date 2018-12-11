Samsun'da 10 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın tutuklandı

Samsun'da 10 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın tutuklandı11 Aralık 2018 Salı 16:49
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde girdiği evden 10 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'nde yaşayan Irak uyruklu Rageed Hazım Mohammed Q. evindeki 10 bin dolarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri evin kapısının "dil düşürme" diye tabir edilen yöntemle açılarak içeri girildiğini tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler belirledikleri şüpheli Minnoş Y'yi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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