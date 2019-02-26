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Samsun’a ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’

Hocalı Soykırımı’nın 27’nci yılı dolayısıyla Samsun’da ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’ açıldı.

26 Şubat 2019 Salı 16:44
Samsun’a ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’

Hocalı Soykırımı’nın 27’nci yılı dolayısıyla Samsun’da ‘Hocalı Şehitleri Anıtı’ açıldı.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Hocalı Soykırımı’nda şehit olanlar için kampüs alanında anıt yaptırdı ve ardından şehit olan 613 şehit için 613 fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu.


OMÜ; 27 yıl önce 26 Şubat 1992 yılında Ermeniler tarafından katledilen 613 Azerbaycan Türkünün anısına Kurupelit Kampüsü’nde anıt dikti. Açılış töreni her iki devletin istiklal marşlarının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Törenin açılış konuşmasını Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz yaparak duygularını şöyle dile getirdi: “Öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç Ankara’da olduğu için törenimize katılamadı, kendisinin selam ve saygılarını iletiyorum. Karabağ’da şehit olanları saygı, rahmet ve minnetle anarken geride kalanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Umarım böyle hazin olayları tekrar yaşamayız. ‘Tek millet iki devlet’ olan bizler, uzun yıllar barış ve kardeşlik içinde yaşıyoruz, her zaman da öyle yaşamaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum.”


Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova ise, “Devletimiz olarak sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle bir eserin yapılmasına vesile olan başta Rektör Hocamız Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan anıtın bir eş değeri yoktur ve üniversite kampüsünde yükselen bu anıt bizim için çok önemlidir. Bu olayı unutturmamak ve hafızalarda sürekli diri tutmak için yapılan bu anıtın şahsımıza dair değil, bütün Azerbaycan halkı adına yapıldığını biliyoruz ve bundan ötürü tüm halkımız adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından, Hocalı’da hunharca katledilen 613 şehit için 613 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.


Kampüs alanı yurt yolundaki anıtın açılışına ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Eğitim Fakültesi Dekanı Seher Balcı Çelik, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Nevzat Şahin, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, daire başkanları, enstitü müdürleri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:44
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