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Samsun’a 16 yılda 8 baraj inşa edildi

Samsun’da son 16 yılda 8 baraj inşa edildi.

01 Mart 2019 Cuma 11:57
Samsun’a 16 yılda 8 baraj inşa edildi

Samsun’da son 16 yılda 8 baraj inşa edildi.


Hükümetin sulama projeleri; vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor.


Devlet Su İşleri tarafından Samsun’da yapılan projeler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; Samsun ve bulunduğu yöre için büyük önem arz eden Derinözü Barajı 77 metre yüksekliğinde ve depolanan su ile 41 bin 250 dekar gibi önemli bir arazi suluyor. 2005 yılında hizmete giren Vezirköprü Barajı 75 metre yüksekliğinde olup, takriben 80 bin dekar mümbit araziyi suluyor. Geçen yıl hizmete alınan 19 Mayıs Barajı ise 90 metre yüksekliğinde. Barajdan; 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile Dereköy, Yörükler, Doğanca ve Çetinkaya mahallelerine içme ve kullanma suyu sağlanacak. İçme suyu temini için 51 kilometre uzunluğunda isale hattı da inşa ediliyor. İnşaat çalışmalarının yarısı tamamlanırken içme suyu arıtma tesisi inşaatının sözleşmesi imzalandı ve inşaat çalışmalarına başlandı.


Ladik Fındıcak Barajı, Terme Salıpazarı Barajı ve Asarcık Armutlu Barajı’nın inşaatları devam ediyor. Salıpazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.


Hükümet, son 16 yılda inşa ettiği sulama projeleri ile 461 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtı ve çiftçilere yılda 809 milyon TL zirai gelir artışı sağladı. Sulama tesislerinden 122 bin 640 dekar araziyi sulayan Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması ile 132 bin 300 dekar araziyi sulayan Bafra Ovası Sulaması 1. kısım işleri en önemlilerinden ikisi.


Karadeniz’in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için son 16 yılda 101 adet taşkın koruma tesisi yapıldı. Bu tesislerle Samsun şehir merkezi, 111 meskûn mahal ve 27 bin 555 dekar arazi taşkınlardan korundu. Ayrıca 25 taşkın koruma tesisinin çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:57
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