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Samsun yaşlanıyor

Samsun’da yaşlı nüfusu 2014 yılında 128 bin 576 kişi iken, son beş yılda yüzde 15,9 oranında artarak 2018 yılında 148 bin 966 kişi oldu.

19 Mart 2019 Salı 18:28
Samsun yaşlanıyor

Samsun’da yaşlı nüfusu 2014 yılında 128 bin 576 kişi iken, son beş yılda yüzde 15,9 oranında artarak 2018 yılında 148 bin 966 kişi oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "İstatistiklerle Yaşlılar Samsun 2018" konuşunda bilgilendirme yaptı.



Samsun’da yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 15,9 oranında arttı


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun’da yaşlı nüfusu 2014 yılında 128 bin 576 kişi iken son beş yılda yüzde 15,9 oranında artarak 2018 yılında 148 bin 966 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 10,1 iken, 2018 yılında yüzde 11,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2018 yılında yüzde 44,4’ünü erkek nüfus, yüzde 55,6’sını ise kadın nüfus oluşturdu.



Samsun yaşlı nüfus oranı en yüksek 37. il oldu


2018 yılı verilerine göre yaşlı nüfus oranı il bazında incelendiğinde Samsun’da yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı) oranı 11,2 olarak gerçekleşti. Bu oran ile en yaşlı iller arasında 37. sırada yer aldı.



Samsun’da 90 yaş üzeri 3 bin 231 yaşlı olduğu görüldü


Samsun’da yaşlı nüfusun yüzde 2,17’sini oluşturan 90 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2018 yılında 3 bin 231 kişi oldu. 90 yaş ve üzeri3 bin 221 kişinin 686’sı erkek (yüzde 21,2), 2 bin 545’i ise kadın (yüzde 78,8) olarak tespit edildi. Samsun 2,17’lik oran ile 90 yaş üstü nüfusa sahip iller arasında 56. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:28
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