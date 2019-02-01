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Samsun ve Tokat'ta organ bağışı

Kaldırıldıkları hastanede beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin karaciğer ve böbrekleri 5 hastayı hayata bağlayacak

01 Şubat 2019 Cuma 12:05
Samsun ve Tokat'ta organ bağışı

SAMSUN (AA) - Samsun ve Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

Atakum ilçesinde bir hafta önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 24 yaşındaki M.C'nin beyin ölümü gerçekleşti.

OMÜ Organ Nakli Koordinatörlüğü yetkilileri, zihinsel engelli gencin ailesiyle görüşerek organ bağışı önerisinde bulundu.

Bunun üzerine ailesi gencin organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailesinin organ bağışına onay vermesinin ardından engelli gencin alınan iki böbreği ve karaciğeri, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan üç hastaya nakledildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, gencin ailesine yaptıkları onurlu davranış için teşekkür ederek, "Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde artan organ bağış oranı var. Bu oldukça sevindirici bir durum. Bu şekilde organ bekleyen hastalara umut olunuyor." dedi.

Öte yandan Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan iki böbrek de OMÜ'de tedavi gören iki hastaya nakledilecek.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:05
  1. Omü
  2. organ nakli
  3. Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu
  4. Samsun

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